"لعبت ضده واضطررت لمراقبته".. رئيس الاتحاد الإسباني يتحدث عن عودة ليونيل ميسي

لا حديث في الليجا سوى عن الأرجنتيني

رحب لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعودة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى "الليجا" في خضم التقارير التي تتحدث عن اقتراب "البرغوث" من بيته برشلونة مجددًا بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وقال روبياليس في تصريحات على هامش زيارته للاتحاد الأندوري لكرة القدم: "لقد كنت محظوظًا باللعب ضد ليو ميسي، لكنني لا أعرف ما إذا كان هذا حظًا جيدًا أم حظًا سيئًا لأنني اضطررت إلى مراقبته وهو لاعب فريد ومذهل ورائع، لكنني لا أملك شيئًا بعينه لأقوله حول عودته".

وكان روبياليس قد مثل نادي ليفانتي في الفترة بين عامي 2003 و2008، وكان لاعبًا في مركز قلب الدفاع، وواجه ميسي مرات عدة كان التألق فيها حليف الأرجنتيني.

وأضاف: "في النهاية، يريد جميع الإسبان وأيضًا مشجعو كرة القدم الإسبانية من خارج البلاد أن يكون أفضل اللاعبين في دورينا، الأمر يتعلق فقط به وببرشلونة، إذا كان يتفاوض أو لا يتفاوض؟ لا أعرف!".

وختم حديثه عن هذه النقطة قائلًا: "مهما حدث، سيظل ليو ميسي فريدًا من نوعه في كرة القدم العالمية وسأتمنى له دائمًا الأفضل".