لعبة لن تشهدها الحواري .. رياض محرز يصنع بأقل مجهود والفار يكرم كيسييه على هداياه للأهلي أمام الرائد

الأهلي يفوز على الرائد بثنائية نظيفة..

تعرض ثنائي الأهلي، الجزائري رياض محرز والإيفواري فرانك كيسييه، لانتقادات شديدة اللهجة، طوال الأيام الماضية، بداعي ظهورهما في إحدى مباريات الحواري، ما جعل مباراة الرائد، فرصة للثنائي، من أجل الرد على جميع الرسائل الهجومية اللاذعة.

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الأهلي حقق فوزًا على الرائد، بهدفين نظيفين، سجلهما جابري فيجا وعلي الأسمري في الدقيقتين 55 و90+4، ليرفع الراقي رصيده إلى 14 نقطة، ويصعد إلى المركز السادس في جدول دوري روشن، بينما تجمد رصيد الرائد عند 11 نقطة، في المركز العاشر.

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وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء رياض محرز وفرانك كيسييه في مباراة الأهلي والرائد، على النحو التالي..

رياض محرز .. كالعادة يصنع الخطورة بأقل مجهود

ويمكن القول إن الجزائري رياض محرز، جناح الأهلي، شكل جبهة يمنى قوية مع علي مجرشي، وقدم محرز أكثر من كرة عرضية خطيرة، إلا أنه لم يصنع خطورة مُحققة أمام الحارس مشاري سنيور.

ورغم تباطؤ محرز في عدة لقطات، وتسببه في إهدار فرصة محققة في الدقيقة 31، بعد جملة هجومية رائعة من روبرتو فيرمينو الذي منحه تمريرة بالكعب، ليسددها بغرابة فوق العارضة، والدقيقة 52 التي تسببت في هياج المدرج الأهلاوي، بكرة عرضية فشل محرز في تحويلها إلى المرمى من داخل منطقة الجزاء، إلا أن الجناح الجزائري عوّض ذلك سريعًا، واستلم تمريرة طويلة متميزة من فرانك كيسييه، ليمرر كرة عرضية إلى جابري فيجا الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 55.

ولما عاد محرز لإهدار الفرص بتسديدة كرة أرضية ضعيفة في الدقيقة 75، على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس سنيور، إلا أنه عاد لعرضياته الخطيرة في الدقيقة 88، بكرة ترجمها فيرمينو برأسية مرت فوق العارضة.

وبلغة الأرقام، فإن رياض محرز استحق لقب الأفضل في مباراة الأهلي والرائد، بعدما صنع تمريرة حاسمة، وقدم 5 تمريرات حاسمة، كما قدم 39 تمريرة صحيحة، لتبلغ نسبة تمريراته 80%، فيما أرسل 3 تمريرات عرضية صحيحة من أصل 8 محاولات، 4 كرات طويلة ناجحة، وصنع فرصة كبرى لزملائه، فيما فقط الاستحواذ على الكرة 20 مرة، وارتكب خطأ واحدًا طوال المباراة.

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كيسييه يقدم الهدايا والفار ينقذه من الطرد

ولعب الإيفواري فرانك كيسييه دورًا في الصحوة التي شهدها لاعبو الأهلي خلال الشوط الثاني، بعدما ساهم في كرة الهدف الأول، بإرساله الكرة الطويلة التي استقبلها رياض محرز ليمرر كرة الهدف إلى جابري فيجا.

الحقيقة أن فرانك كيسييه قدم أكثر من تمريرة طويلة رائعة، حيث كاد أن يساهم في هدف آخر في الدقيقة 71، بكرة ترجمها علي مجرشي بعرضية، قبل أن يمررها فراس البريكان برأسية فوق العارضة.

في المقابل، يمكن القول إن تقنية الفيديو أنقذت الإيفواري من بطاقة حمراء، كادت تكلف الأهلي كثيرًا، في الدقيقة 67، بعد تدخل متهور على صالح العمري، ليشهر الحكم بطاقة صفراء، فيما تواصل مع غرفة الفيديو لاستبيان ما إذا كانت اللقطة تستحق الطرد، قبل أن يقرر استئناف اللعب دون مغادرة كيسييه أرض الملعب.

وتمكن كيسيه من لمس الكرة 80 مرة، قدم خلالها 66 تمريرة صحيحة، بنسبة دقة بلغت 89%، وقدم تمريرتين مفتاحيتين للاعبي الأهلي، فيما قدم 3 كرات طويلة ناجحة من أصل 8 محاولات، فيما بدا ضعيفًا في المواجهات المباشرة، حيث صنع التحامًا أرضيًا ناجحًا من أصل 6 محاولات.