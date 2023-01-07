لضم بوشل .. النصر يتخلى للفتح عن أحد موهوبيه

صفقة تبادلية تلوح في الأفق

Shahid

بات النصر قريبًا من فقدان أحد أبرز لاعبيه الموهوبين لإبرام صفقة تبادلية مع نادي الفتح، يضم بموجبها الظهير الأيمن نواف بوشل.

الصحفي عبد المجيد بن طالب قال عبر تويتر أن النصر سيتخلى عن خالد الغنام مقابل الحصول على بوشل خلال يناير الجاري، علمًا أن الجناح السعودي عُرف عنه دومًا أنه أهم موهوبي الفريق العاصمي من النجوم المحليين خاصة لمهاراته الفردية الكبيرة.

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النصر تعاقد في بداية سوق الانتقالات الشتوي مع كريستيانو رونالدو، وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن فسخه عقد مهاجمه الكاميروني فينسنت أبو بكر، ويدور الحديث حول إمكانية التعاقد مع المزيد من الأسماء الثقيلة مثل سيرجيو بوسكيتش وسيرخيو راموس ونجولو كانتي وإيدين هازارد.

الفريق هزم الطائي في الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي يوم أمس بهدفين دون رد سجلهما تاليسكا تحت أنظار رونالدو الذي تواجد في مدرجات مرسول بارك.

يُشار إلى أن النصر يتصدر جدول الترتيب برصيد 26 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الشباب الذي سيخوض مباراة مؤجلة هذا الأسبوع مع الاتحاد.

Shahid