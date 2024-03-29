لضمان بيعه بأعلى سعر .. ريال مدريد يقترب من التجديد لـ"مفاجأة الموسم"

مستواه في اليورو سيكون كلمة السر

بعد الاقتراب من الإعلان الرسمي عن تجديد عقد توني كروس، يستعد ريال مدريد للاحتفاظ بلاعب آخر وهو الدولي الأوكراني أندريه لونين.

مركز الحراسة في ريال تعرض لضربة هائلة بعد إصابة تيبو كورتوا ببداية الموسم، ليتعاقد النادي مع كيبا أريزابالاجا من تشيلسي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ولكن المفاجأة كانت مستوى لونين عند حصوله على فرصته، حيث أصبح الحارس الأساسي لفريق المدرب كارلو أنشيلوتي.

شبكة "ريليفو" الإسبانية قالت إن صاحب الـ25 سنة لا يمانع التجديد لريال وأبدى ترحيبه الشديد بالبقاء، رغم أن المحادثات بدأت قبل بضعة أسابيع فقط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن العقد الحالي للاعب ينتهي في عام 2025، ويريد ريال ضمان توقيعه على عقد جديد في أقرب فرصة ممكنة، وذلك للحفاظ عليه كدعم قوي لتيبو كورتوا، وكذلك لزيادة حظوظه في الحصول على مقابل مالي كبير في حالة بيعه.

ويرجع ذلك باعتبار لونين هو الحارس الأساسي لمنتخب أوكرانيا الذي سيشارك في يورو 2024 هذا الصيف، ولو تمكن من الظهور بصورة مميزة سترتفع قيمته السوقية بشكل ملحوظ.

ولهذا السبب يطمح ريال في الحفاظ عليه بعقد جديد لوضع نفسه في موقف تفاوضي قوي في حالة وصول أي عروض للتعاقد معه في المستقبل القريب.