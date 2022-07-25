لشبونة يوضح حقيقة عودة كريستيانو رونالدو

البرتغالي إلى أين؟

أوضح روبن أموريم المدير الفني لفريق سبورتينج لشبونة حقيقة اهتمام فريقه باستعادة النجم الكبير كريستيانو رونالدو من صفوف مانشستر يونايتد.

جاء هذا بحسب ما أوضح في تصريحات صحفية خلال مؤتمر، وأكد خلالها أنه كل ما يركز عليه في الوقت الحالي هو الحفاظ على عناصر فريقه.

وقال أموريم: "لقد استمعت للأخبار الخاصة بكريستيانو رونالدو، لكنني لم أقرأ أي شيء ولم آر أي شيء حول ذلك الأمر".

وأردف: "بالنسبة لي الحقيقة مختلفة تمامًا عما يتحدثون عنه، في الواقع أحاول أن أحافظ على عناصر فريقي".

العديد من الأخبار تتحدث عن مستقبل كريستيانو رونالدو بعد أن غاب حتى الآن عن الظهور مع مانشستر يونايتد في الجولة التحضيرية.

الرد الرسمي من مانشستر يونايتد هو أن اللاعب يعاني من مشاكل عائلية ولهذا السبب يغيب حتى الآن عن العودة للفريق.

موقف رونالدو لا يزال غير واضح حتى الآن بالرغم من قرب بداية الموسم بشكل رسمي، حيث يلعب في السابع من أغسطس ضد برايتون.