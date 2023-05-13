لشبونة بدلًا من إسطنبول؟ الاتحاد الأوروبي يحسم مصير نهائي دوري الأبطال

الانتخابات التركية خلقت بعض الشكوك حول نقل المباراة

خرج الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لنفي كل التكهنات المحيطة بتغيير مكان نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامته في 10 يونيو بمدينة إسطنبول التركية.

نهائي الأبطال يتزامن مع الجولة الثانية من الانتخابات العامة التركية، مما جعل صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تكشف عن إمكانية نقل المباراة لمدينة لشبونة البرتغالية، بسبب احتمالية حدوث بعض الفوضى في تركيا خلال فترة الانتخابات وبعدها.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن إجراء الانتخابات يوم 28 مايو أي قبل المباراة بأسبوعين لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على نقلها مثلما انتشر في بعض الصحف الأخرى.

وأكدت من خلال مصدر داخل الاتحاد الأوروبي أن المباراة ستبقى في إسطنبول وستقام في موعدها المحدد، كما شدد المصدر على عدم وجود أي اتصالات بين الاتحاد وأي مؤسسة سياسية أو حكومية في هذا الصدد.

يذكر أن المباراة النهائية لم يتحدد طرفيها حتى الآن، حيث يلعب ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد الأربعاء القادم، بينما يخوض إنتر ديربي إبطالي محتدم أمام ميلان يوم الثلاثاء في إياب نصف النهائي، لتحديد الملامح النهائية لموقعة إسطنبول المنتظرة.