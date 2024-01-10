"لسنا برشلونة ولدينا نجوم غيرك".. ناصر الخليفي يشتبك مع ميسي من جديد

"هو الأفضل في التاريخ ولكن!"

كشف ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، عن رأيه في سبب عدم استمرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع النادي الفرنسي ورحيله إلى إنتر ميامي الأمريكي الصيف الماضي.

وتحدث ميسي في تصريحات صحفية سابقة، قال خلالها إن باريس لم يقدم له الاحتفال اللائق بعد تتويجه مع راقصي التانجو بكأس العالم "قطر 2022"، موضحًا: "لم يكن هذا ما كنت أتوقعه، أعتقد أن فترتي مع باريس لم تكن جيدة، لكنني أصبحت بطل العالم وأنا لاعب لسان جيرمان، لذلك كل شيء يحصل لسبب ما".

وقال الخليفي في تصريحات لشبكة "RMC" الرياضية، على تصريحات ميسي، قائلًا: "هناك ظروف لم تساعد ميسي في الفترة التي قضاها داخل باريس، "سأقول شيئًا واحدًا عنه، ليونيل أفضل لاعب في العالم، بل في التاريخ أيضًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف مالك النادي الفرنسي: "لم يكن من السهل عليه أن يأتي إلى هنا بعد سنوات تألقه في برشلونة والوضع الذي كان يحظى به هناك".

وتابع: "ليونيل في برشلونة كان كل شيء له، اللاعبون والمدربون والإدارة. لقد أتى إلى هنا، لكن الوضع كان مختلفًا، لدينا أيضًا لاعبين آخرين، لدينا كيليان وأيضًا نيمار".

يذكر أن ميسي قضى مع الفريق الباريسي عامين، خاض خلالهما 75 مباراة، محرزًا 23 هدفًا وصانعًا لـ35 آخرين، بينما حصد ثلاث بطولات.