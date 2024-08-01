"لست مُهتمًا" .. خيسوس فاييخو يعلق على صورته الشهيرة مع نجوم مانشستر سيتي!

هذا ما قاله فاييخو عن صورته الشهيرة

عبر المدافع الإسباني خيسوس فاييخو لاعب ريال مدريد، عن سعادته بالعودة مرة أخرى إلى فريقه، معلقًا على صورته الشهيرة مع نجوم مانشستر سيتي المستلقين على الأرض.

وعاد فاييخو إلى ريال مدريد بعد انتهاء إعارته إلى نادي غرناطة، ليتواجد في معسكر الفريق المقام في الولايات المتحدة استعدادًا للموسم المقبل، حيث أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق على أنه سيستمر مع الفريق ولن يرحل مجددًا.

وقال مدافع ريال مدريد خلال تصريحات لصحيفة "ماركا": "أشعر بحالة جيدة مع أنطونيو روديجر وزملائي بالفريق، فهم يتملكون جودة كبيرة رياضيًا وإنسانيًا، وافتقدت أشياء كثيرة مثل الاستعدادات والجهاز الفني والطاقم الطبي".

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فاييخو أضاف: "إنه شرف لي أن أتواجد هنا، ويجب أن أقدم كل ما لدي من أجب الاستمرار، والمدرب يمنحك ثقة كبيرة وأتمنى أن أعيدها له، ومنذ وصولنا إلى الفندق في شيكاغو الجميع كان ينتظرنا ويشجعنا، أينما ذهبنا يجب أن نكون ممتنين لدعمهم لنا".

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وعلق المدافع صاحب الـ27 عامًا عن صورته الشهيرة مع نجوم مانشستر سيتي قائلًا: "لا أهتم كثيرًا بتلك الصورة، وأبقى أكثر في ذكرى المباراة واللحظات التي تمكنت فيها من مساعدة الفريق، أحاول أن أكون مستعدًا حينما يحتاج المدرب مني ذلك، وهذا هو هدفي".

وواصل: "أحاول بذل قصارى جهدي للضغط قليلًا على زملائي في الفريق، الذين هم في الواقع جيدون جدًا".

وانتشرت صورة لفاييخو وسط لاعبي مانشستر سيتي واقفًا وهم على أرض الملعب بعد الخسارة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، حيث شارك في مباراة الإياب لمدة 5 دقائق فقط كبديل للبرازيلي إيدر ميليتاو الذي تعرض للإصابة بالدقيقة 115 في الشوط الإضافي الثاني من المباراة التي حسمها الريال بنتيجة 3-1.