"أنا لست مهرجًا" .. بوتشيتينو يخرج عن صمته بعد ريمونتادا تشيلسي أمام مانشستر يونايتد!

بوتشيتينو يدافع عن نفسه أمام الانتقادات...

نجح تشيلسي، في تحقيق فوز هام على مانشستر يونايتد، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في قمة مباريات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي، التي جمعت بينهما على ملعب ستامفورد بريدج.

وتقدم تشيلسي، في المباراة بهدفين قبل أن يعود مانشستر يونايتد ويقلب النتيجة بثلاثة أهداف لهدفين، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع تمكن البلوز من تسجيل هدفين، وخطف نقاط المباراة المثيرة.

وتعرض ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لتشيلسي، إلى عدة انتقادات من وسائل الإعلام وبعض الجماهير، بسبب تصرفاته الهادئة أثناء المباراة وعدم تفاعله مع مجريات اللعب، ليرد عليها المدرب الأرجنتيني.

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وقال بوتشيتينو في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "أنا لست مهرجًا أنا مدرب، الشغف لا يعني أن أكون رجلًا مجنونًا أثناء المباراة، أحتاج إلى الالتزام بالهدوء للتفكير والتحليل".

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وأضاف: "في نهاية المباراة أظهر شغفي، لكن نحن لسنا في سيرك ولست مهرجًا، إذ كنت تريد مهرجًا فاذهب وابحث عن واحد".

جدير بالذكر أن فوز اليوم، وصل بالفريق اللندني إلى النقطة 43 في المركز العاشر من ترتيب البريمرليج.