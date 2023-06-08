"لست مهتمًا بتحقيق الثلاثية" .. نجم مانشستر سيتي يصدم جماهيره!

نجم مانشستر سيتي يخرج بتصريح صادم عن فكرة تحقيق الفوز للثلاثية هذا الموسم..

خرج البلجيكي كيفين دي بروينه نجم خط وسط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بتصريح مثير للجدل، مؤكدًا أنه ليس مهتمًا بفكرة تتويج فريقه بالثلاثية.

مانشستر سيتي حقق خلال موسم 2022-2023 لقب الدوري الإنجليزي، ثم كأس إنجلترا، وأصبح أمام الفريق فرصة تاريخية لتحقيق الثلاثية عندما يواجه إنتر الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل.

دي بروينه قال عن فكرة التتويج بالثلاثية في مقطع فيديو نشره حساب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "لا أهتم حقًا، أريد فقط الفوز بالمباراة".

وأضاف: "أنت تعلم أن هناك أشخاص يتحدثون دائمًا عن الأمر، لكنني أريد فقط الفوز بالمباراة يوم السبت".

وتابع: "أريد أن ألعب بأفضل شكل ممكن لي، وأن أساعد فريقي على الفوز، ثم مهما كان ما سيحدث بعد ذلك، سيتحدث الناس عنه، سواء فزنا أو خسرنا".

واختتم دي بروينه تصريحاته قائلًا: "لكن كما قلت، أنا سعيد حقًا بما حدث في آخر 8 سنوات"، في إشارة إلى فترته في مانشستر سيتي.

النادي الإنجليزي أمام فرصة لصناعة التاريخ، حيث يريد تحقيق أول لقب في دوري أبطال أوروبا في مسيرته، بالإضافة إلى أنه، إذا حقق اللقب، سيكون ثاني فريق إنجليزي يحصد الثلاثية بعد مانشستر يونايتد في موسم 1998-99.