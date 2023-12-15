لست قلقًا .. جوارديولا يحسم موقف هالاند من التوجه إلى السعودية

مهمة صعبة لمانشستر سيتي من دون النرويجي

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن موقف المهاجم النرويجي إرلينج هالاند من مباراة الفريق القادمة أمام كريستال بالاس بالإضافة إلى كأس العالم للأندية.

سيتي يستعد لمواجهة بالاس غدًا، السبت، في جولة جديدة من الدوري الإنجليزي، وسط شكوك حول مشاركة هالاند الذي يعاني من إجهاد في عظام قدمه، أبعده عن مواجهتي لوتون تاون وريد ستار الأخيرتين.

جوارديولا قال في المؤتمر الصحفي لمباراة بالاس:" هالاند تلقى العلاج وسنرى رأي الأطباء في موقفه، نأمل أن يتمكن من السفر معنًا إلى السعودية بعد مباراة الغد، لا أعتقد أنه سيلعب ضد كريستال بالاس ولو حدث ذلك ستكون مفاجأة بالنسبة لي".

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وأضاف:"لا أشعر بالقلق من إصابته لأنه لا يعاني من أي كسر، فقط بعض الإجهاد، أحيانًا يتعافى اللاعبون بسرعة وفي بعض الأحيان يكونون بحاجة لفترة أطول، وبالنسبة لهالاند سيلعب عندما يتوقف الألم".

يذكر أن سيتي يلعب ضد بالاس وهو في المركز الرابع بجدول الدوري الإنجليزي بـ33 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر، ويستعد للسفر إلى السعودية لخوض نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام الفائز من ليون المكسيكي وأوراوا الياباني يوم 19 ديسمبر الجاري.