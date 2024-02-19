"لست قطعة من اللحم".. قريبة كاسياس تثير الجدل حول علاقتها بلاعبي ريال مدريد

ماذا قالت ابنة عم إيكر؟

كشفت ألبا كاسياس، ابنة عم إيكر كاسياس، حارس مرمى ريال مدريد الأسبق، عن ارتباط اسمها بعلاقات عاطفية مع عدد من كرة القدم.

وقالت ألبا، في مقطع فيديو نقلته صحيفة "ماركا": "يقولون إنني كنت مرتبطة بنصف ريال مدريد، وهذا لا يحزنني على الإطلاق".

وأضافت: "يتردد (علاقة، علاقة، علاقة)، الحقيقة أنني لا أعتبر أي شيء أقل من عام علاقة حقيقية، وليس عدة أشهر مع مشاهير!".

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وزادت: "الناس يعتقدون أنني كنت مع نصف لاعبي ريال مدريد، لكن بالنسبة لي، لاعب كرة القدم لا يقدم لي أي شيء أكثر من كرة، لذلك أرميها (بعيدا)، أي أنه لا يهمني على الإطلاق".

وأوضحت أنه كان بإمكانها "فعل الكثير من الأشياء مع كل هؤلاء"، إلا أنها رفضت لأنهم "كانوا يراهنون عليها ويعاملونها كأنك شريحة لحم بقري".

وختمت: "عزيزي، أنا لست شريحة لحم بقري، أنا Joselito (علامة تجارية شهيرة للحم خنزير)، إنهم يفعلون ذلك (محاولة الوصول إليّ) فقط ليرووا قصصهم لأصدقائهم، كل هذه الدراما لا تعجبني، أنا لا أحب السهولة".