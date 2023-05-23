"لست غبيًا يا فينيسيوس.. زملائك لا يحبونك لأنك مستفز"

ردود الأفعال تتوالى وهذه المرة سجال بين فينيسيوس وصحافي إسباني

وسط الدعم الذي يلقاه البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، هناك من لا يعجبه ردود أفعال اللاعب بينهم الصحافي الذي اتهمه فينيسيوس بالغباء.

وكان فينيسيوس قد تعرض للطرد في مواجهة فالنسيا وريال مدريد بداية الأسبوع في الليجا بعد مشاجرة بينه وبين لاعبي فالنسيا ووسط هتافات عنصرية من جمهور ملعب ميستايا للاعب البرازيلي.

ووجه الصحافي آندريس جارسيا من صحيفة 'Superdeporte' سؤالًا لفيني عما إن كان ينوي الاعتذار عما بدر منه تجاه جماهير ملعب ميستايا ليرد اللاعب: "هل أنت غبي".

ونشر آندريس صباح اليوم مقالًا يرد فيه على فيني نقلت منه صحيفة "سبورت" الكتالونية أجزاءً: "أنا لست غبيًا فينيسيوس، أنا مجرد صحافي سألتك لكنك رددت بإساءة. الإشارة التي فعلتها وكأنك في دوري الدرجة الثانية. لست غبيًا وكذلك جماهير فالنسيا. ولا حتى غالبية مدرجات الملاعب وهوايات الطبقة العليا التي تستهويك لفترة طويلة. الأمر الجيد في كرة القدم الإسبانية وزملائك المحترفين لا يحبونك ليس لأنك أسمر البشرة ولكن لأنك مستفز ولا تحترمهم وتقلل من شأن أي شيء غير ريال مدريد. تضحك عليهم مثلي وفي بعض الأحيان الحكام الذين تصفق في وجههم.".

وواصل الصحافي ما كتبه في الصحيفة التي تصدر في فالنسيا "لا يستحق الأمر التستر وراء قناع العنصرية. لا تكذب، على الرغم من أنك ومن حولك ربما لن تصدقون لكن كلنا ندين العنصرية ونشجع على عقاب من يسيئون إليك بسبب لونك. نرغب في طرد هؤلاء خارج ميستايا مدى الحياة. لا تخطئ، فينيسيوس، لا تخلط الأوراق ولا تجعلنا حمقى ولا تتغابى علينا".