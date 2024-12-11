"لست سعيدًا".. سلوت يهاجم لاعبي ليفربول رغم الفوز على جيرونا!

ماذا قال المدرب الهولندي؟

لم يكن أرني سلوت مدرب ليفربول سعيدًا بأداء فريقه، رغم الفوز على جيرونا خارج الديار، والحفاظ على سجلهم الخالي من الهزائم في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل محمد صلاح هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء، ليواصل ليفربول سلسلة انتصاراته ويبتعد بصدارة الترتيب العام برصيد 18 نقطة (بالعلامة الكاملة).

وقال سلوت في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "يجب أن تتحسن معاييرنا إذا أردنا تحقيق شيء في هذه المسابقة، لست سعيدًا بالأداء اليوم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "في كل مرة نفقد الكرة، لم نكن عدوانيين وكانوا قادرين على الوصول إلى مرمانا، يجب أن تكون شديدًا جدًا إذا أردت أن تجعل الأمور صعبة عليهم".

وزاد: "جيرونا فريق يمكن أن يسبب الكثير من المشاكل، وقد أظهروا ذلك أمامنا، أشعر بالأسف تجاههم، لأنهم يستحقون أكثر من النقاط الثلاث التي لديهم حتى الآن في البطولة".

وختم: "لكن لدينا حارس مرمى لا يصدق، كان الشوط الثاني أفضل قليلًا، لكن لم يكن من السهل علينا دائمًا الضغط عليهم بشكل جيد، لكنني لا أعتقد أن الأمر يتعلق كثيرًا بالتكتيكات، بشكل عام لم نكن عدوانيين بما فيه الكفاية دون الكرة".