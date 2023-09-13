خيبة أمل .. رسائل روبرتو مانشيني عقب البداية السيئة مع منتخب السعودية

المدرب الإيطالي سجل واحدة من أسوأ انطلاقاته خلال مسيرته بقيادة السعودية للهزيمة أمام كوستاريكا وكوريا الجنوبية

يعيش الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، خيبة أمل تجاه انطلاقته مع الأخضر، إثر تلقيه هزيمتين في أول مباراتين له، ليخرج معترفًا بارتكاب لاعبيه بعض الأخطاء وإن كان لا يزال واثقًا في نجاحه في مهمته.

مانشيو قاد الأخضر بالأمس للسقوط في فخ الهزيمة أمام كوريا الجنوبية بهدف نظيف وديًا، وقبلها بأيام، خسر ودية كوستاريكا بنتيجة 3-1، ليتعرض بعدهما لبعض الانتقادات من المحليين والجماهير، رغم أنه لم يتقلد زمام الأمور إلا قبل أسبوعين فقط تقريبًا.

وحول هذه الهزائم، قال الإيطالي خلال تصريحاته لبرنامج "في المرمى": "قمنا بخمس حصص تدريبية فقط، اللاعبون قدموا مجهودًا جيدًا في التدريبات، لا نشعر بالسعادة لأننا خسرنا المباراتين في النهاية، لكننا على الطريق، عليّ أن أتعرف على لاعبين جدد، سنتابع عدد من المباريات من دوري روشن خلال الأسابيع المقبلة، وربما استدعي لاعبين جدد لمعسكر أكتوبر".

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وأضاف: "يمكن لنا أن نرتكب الأخطاء في المباريات، لكننا أهدرنا فرصًا للتسجيل، من الجيد أن نخطئ في الوديات وليس في كأس آسيا، أتمنى ألا تتكرر الأخطاء في المباريات المقبلة".

مانشيني اختتم: "سعيد بوجودي مع المنتخب السعودي، لدي ثقة في تقديم عمل جيد قبل كأس آسيا وتصفيات كأس العالم، وإن كنت حزينًا لخسارة أول مباراتين، علينا أن نتحسن بطريقة جماعية رغم تقديمنا بعض الأمور الجيدة".

جدير بالذكر أن السعودية تلتقي بنيجريا ومالي خلال معسكر أكتوبر المقبل، قبل أن يفتتح مانشيني مبارياته الرسمية معها بلقاء الأردن في نوفمبر، حيث التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026م.