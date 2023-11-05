"لست القائد المناسب" .. دي خيا يوجه رسالة غريبة إلى برونو فيرنانديش!

حارس مانشستر يونايتد السابق يوجه رسالة غريبة إلى قائد "الشياطين الحمر"..

وجه الإسباني دافيد دي خيا الحارس السابق لنادي مانشستر يونايتد رسالة ساخرة إلى البرتغالي برونو فيرنانديش نجم "الشياطين الحمر"، بعد الهدف الذي سجله خلال مباراة فولهام في الجولة 11 لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي.

فيرنانديش سجل هدف فوز مانشستر يونايتد على فولهام بنتيجة 1-0، في الدقيقة 90+1 من المباراة التي أقيمت يوم السبت على ملعب "كرافن كوتيدج"، رغم الانتقادات العديدة التي طالته مؤخرًا.

ومؤخرًا، طالب روي كين، أسطورة مانشستر يونايتد، بتجريد فيرنانديش من شارة قيادة "الشياطين الحمر"، حيث يرى أنه لا يملك الصفات الكافية لذلك.

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لكن يبدو أن دي خيا قرر مساعدة زميله السابق، وكتب بسخرية عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي: "أنت لست القائد المناسب"، وأرفق صورة برونو مع تعليقه.

يذكر أن دي خيا لم ينضم إلى فريقٍ جديد منذ رحيله عن مانشستر يونايتد في الصيف الماضي بعد انتهاء عقده، حيث يواصل الحارس الإسباني رحلة البحث عن نادٍ جديد منذ رحيله عن "أولد ترافورد".