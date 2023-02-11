الهلال يُواجه ريال مدريد في نهائي مونديال الأندية

أبدى الناشط النصراوي الشهير على تويتر "الكوتش" خوفه من فوز الهلال على ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2022، وهي المباراة التي ستقام مساء اليوم السبت في الرباط.

الهلال كان قد دخل البطولة بترشيح من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كونه حامل لقب دوري أبطال آسيا الأخير ولأن الموسم الجاري من البطولة لم يكتمل بعد، وقد استطاع الفوز على الوداد بركلات الجزاء الترجيحية ثم فلامنجو 3-2 ليصعد للنهائي في إنجاز غير مسبوق لأي فريق سعودي.

"الكوتش" وصف عبر تويتر فوز الهلال على ريال مدريد بالكارثة التي ستحل على النصراوية، مشيرًا إلى أن سببًا واحدًا قد يقف خلف ذلك وهو حظ الهلال الذي سانده أمام بطلي إفريقيا وأمريكا الجنوبية.

إذ كتب "أوك المباراة قدام أعظم نادٍ في التاريخ ريال مدريد لكن ارجعوا لورا شوي شوفوا وش صار مع الوداد وبعدها مع فلامنجو بتعرف أن حظ الهلال ممكن يسجل دخول في أي لحظة وهنا بتحل الكارثة علينا".

يُشار إلى أن الرجاء المغربي والعين الإماراتي فقط من نجحا من الأندية العربية في الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية وقد خسرا اللقاء أمام بايرن ميونخ عام 2013 وريال مدريد عام 2018 على الترتيب.