لسببين .. دييجو سيميوني يتدخل في الحياة العاطفية لنجم الأرجنتين!

مدرب أتلتيكو مدريد لديه أسباب وجيهة للتدخل في حياة نجم الأرجنتين العاطفية..

يبدو أن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني مهتم باستعادة مواطنه رودريجو دي بول نجم وسط "الروخيبلانكوس" لعلاقته العاطفية مع شريكته السابقة.

وأنهى دي بول علاقته بالفنانة الأرجنتينية تيني ستوسيل في أغسطس الماضي، حيث نشر الثنائي بيانًا مشتركًا على شبكات التواصل الاجتماعي، وأرجعت المطربة والممثلة سبب الانفصال إلى جدول أعمال الثنائي المزدحم.

ورغم افتراق دي بول عن شريكته السابقة، إلا أن الرابطة بينهما لم تنكسر كما كشف الصحفي الأرجنتيني روبرتو أنتولين عبر شبكة "ESPN" الرياضية، حيث أن أنهما التقيا كثيرًا في الأسابيع الأخيرة في أجزاء مختلفة من العالم.

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لكن المفاجأة في تصريحات الصحفي الأرجنتيني تمثلت في أن سيميوني مهتم أكثر من الثنائي باستعادة علاقتهما السابقة، ويأمل أن تؤتي المصالحة المفترضة ثمارها.

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وقال أنتولين: "سيميوني يريد من دي بول أن يستأنف علاقته مع تيني، يرى أن الاستقرار في حياته ساعده على الوصول إلى أفضل نسخة في مسيرته الكروية".

وعلاوة على ذلك، فإن كارلا بيريرا، شريكة سيميوني، صديقة مقربة للغاية من تيني ستوسيل، وبالتالي فإن استعادة علاقة دي بول مع صديقته السابقة ستكون مفيدة لجميع الأطراف.