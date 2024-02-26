"لدي ما يكفيني" .. مهاجم ريال مدريد يرد على منافسة مبابي!

يبدو أن ليس الجميع سعيدًا بقدوم كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد!

أيام قليلة ويعلن ريال مدريد التعاقد الذي تم انتظاره أكثر من أي شيء آخر في القرن الجديد، بضم الفرنسي كيليان مبابي.

الجميع في مدريد والدوري الإسباني متحمس لوصول النجم الكبير حتى وإن كانوا الخصوم يخشونه بعض الشيء لكن وجود لاعب بحجمه.

لكن لا يبدو أن ذلك ينطبق على الكل، بالتحديد الحديث هنا عن خوسيلو نجم الملكي الذي قدم مستويات أعلى من المتوقع منه منذ قدومه في الصيف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

استوقفت بعض الجماهير خوسيلو خارج منشآت ريال مدريد للحديث معه وإلتقاط الصور والحصول على توقيعه، ليتم سؤاله حول كيليان مبابي والتنافس معه ليأتي الرد كالتالي: "لدي ما يكفيني بالفعل".

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وكان ريال مدريد قد وقع مع البرازيلي إندريك من صفوف بالميراس ومن المنتظر أن ينضم للفريق في الصيف هو الآخر.