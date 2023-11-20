"لدي الكثير من المال" .. تفاصيل العرض السعودي المغري الذي فضل هازارد الاعتزال عليه!

النجم البلجيكي لم يكن يستطيع الاستمرار!

كشف جون أوبي ميكيل نجم تشيلسي السابق عن محادثة جمعته بالنجم البلجيكي إيدين هازارد قبل أن يقرر اعتزال كرة القدم.

جاء هذا في تصريحات نقلته "صن" عن ميكيل، الذي أكد أن هازارد رفض عرضًا قيمته كبيرة للغاية من الدوري السعودي.

وقال ميكيل: "لقد جاء هازارد لي وقال هل يجب أن أذهب إلى السعودية حيث سأحصل على مليون في الأسبوع، وبعد ذلك ماذا؟ لدي عرضين أو ثلاثة من هناك".

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وأضاف: "قال لي إنه يملك الكثير من المال، وأنه يعيش حياته دون أن ينفق بشكل كبير، وأكد أن أمواله تسمح له بالعيش هو وأبناءه".

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جدير بالذكر أن هازارد كان قد فسخ عقده مع ريال مدريد بالتراضي بحلول نهاية الموسم الماضي، وتوقع البعض انتقاله لدوري روشن السعودي، لكنه أعلن اعتزاله لكرة القدم.