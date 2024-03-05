"لدي الكثير من المشاكل ولكن".. مبابي يرد على توتر علاقته بإنريكي!

ليلة سعيدة على النجم الفرنسي

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كان المهاجم الفرنسي كيليان مبابي هو النجم الرئيسي في تأهل باريس سان جيرمان إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا على حساب ريال سوسييداد.

مبابي نجح في تسجيل ثنائية باريس، في المواجهة التي انتهت بفوز الفريق الفرنسي على نظيره الإسباني بهدفين مقابل هدف على ملعب الأخير.

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وقال الفرنسي في تصريحات لقناة "Canal Plus" الفرنسية:"أنا لا أرسل رسالة محددة لأحد، كل ما في الأمر هو أنني أريد دائمًا اللعب في دوري أبطال أوروبا، أحيانًا أنجح وأحيانًا لا".

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وعن علاقته بلويس إنريكي:"جيدة جدًا، لا توجد مشكلة معه، على رغم من أن الناس قد يظنون أن هناك أزمة، لدي مشاكل كثيرة، ولكن المدرب ليس واحدًا منها".

الانتصار على سوسييداد:"أدركنا على الفور أننا لا نستطيع النوم، فالنتيجة 2/0 غادرة بعض الشيء، لأنهم لو سجلوا الهدف الأول لكانوا ضغطوا واستغلوا تواجد الجمهور".

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بانتصار الفريق الفرنسي بهدفين نظيفين، ليتأهل على حساب سوسييداد بنتيجة 4/1 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

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