ماذا قال المدرب المؤقت؟

يعتقد لي كارسلي، المدير الفني المؤقت لمنتخب إنجلترا، أن "الأسود الثلاثة يمكنهم الفوز بكأس العالم"، في تكرار للإنجاز التاريخي عام 1966.

وقاد لي كارسلي منتخب إنجلترا للفوز على أيرلندا (5-0)، أول أمس الأحد، في ختام دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية، قبل أن يسلم الراية الفنية للمدرب الجديد الألماني توماس توخيل، الذي سيتولى المهمة اعتبارًا من يناير 2025.

وسُئل المدرب الذي سيعود لقيادة منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا عن إمكانية تتويج الأسود الثلاثة بكأس العالم، فقال: "أعتقد أننا في وضع جيد لتحقيق ذلك. أعتقد أن لدينا كل الأدوات الكافية، فقط نحتاج إلى استخدامها بالطريقة الصحيحة".

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وتطرق لي كارسلي إلى وجود منافسة كبيرة على دخول التشكيلة الأساسية للمنتخب: "أكبر فرصة للفوز، أن تجد مكانًا لكافة الأسماء الكبيرة في التشكيل".

وواصل: "بعض المدربين يرون أن وجود الكثير من اللاعبين الجيدين هو أمر سلبي، لكن إذا كانوا جميعًا في أفضل حالة في الوقت نفسه، وتمكن المدرب من خلق التوازن اللازم بينهم، سيكون الفريق حينها قادرًا على الفوز".

وختم: "سنجمع أفكارنا، بالإضافة إلى أفكار بقية اللاعبين، لنقدم شيئًا يمكن لتوخيل قراءته والاطلاع عليه، ثم نقف جانبًا لدعمه".