"لدينا اليد العليا" .. لابورتا يُبشر جمهور برشلونة بعودة ليونيل ميسي!

الفرحة في برشلونة فرحتين!

يعيش جمهور برشلونة نشوة من السعادة بعد التتويج ببطولة الدوري الإسباني بعد ان غائب اللقب عن خزائن النادي في أخر ثلاث مواسم، ويبدو أن الأخبار السعيدة ستنهال على النادي الكتالوني أكثر من التهنئة والمباركات باللقب.

أكد جوان لابورتا رئيس برشلونة أنه تواصل مع ليونيل ميسي أيقونة النادي ومهاجم باريس سان جيرمان لشرح ما كان عليه الوضع في البلوجرانا قبل عامين عندما قرر عدم تمديد عقد النجم الأرجنتيني.

وقال لابورتا لقناة "TV3" الإسبانية: "لقد تحدثت مع ميسي بطريقة ما لإعادة توجيه الموقف الذي حدث عندما اضطررت إلى وضع المؤسسة في مقدمة كل شيء، بما في ذلك هو -أفضل لاعب في العالم-".

وأضاف لابورتا: "إنه لا يزال في باريس يعاني من مواقف غير سارة، تواصلنا عبر الرسائل مؤخرًا والحقيقة هي أن المحادثة كانت حنونة وممتعة لقد هنأته على كأس العالم، لقد عرفنا بعضنا البعض منذ سنوات عديدة هناك علاقة تجمعنا".

وواصل "إنه أفضل لاعب في العالم وأي مدرب يرغب في الحصول عليه، مع كل الاحترام للسعودية التي تقوم بعمل جيد للغاية برشلونة هو برشلونة وهو موطن ميسي، لدينا اليد العليا ويمكن للنادي أن ينافس العالم كله".

وأردف: "لدينا تاريخ وشعور متابعينا البالغ عددهم 400 مليون متابع قوي للغاية نحن نحب ليو، لكننا لن نتحرك بأرقام عالية لإحضاره النادي في خطة تقشف".

وشدد لابورتا على أن جافي لن يرحل رغم مواجهة برشلونة مشاكل لتسجيله مع الفريق الأول، وأكد أن النادي يريد بقاء أنسو فاتي: "أنا مقتنع بأن جافي سيظل لاعبًا في برشلونة" .

وأكمل: "أنا لا أعاني لأنه غير مسجل، لكن أعاني عندما يدخل بهذه القوة ضد الخصوم، لقد تعافى أنسو بالفعل من الإصابة ويقضي المزيد من الوقت مع الفريق بالأمس استمتع بدقائق أمام إسبانيول وفي الأسبوع الماضي لعب المباراة بأكملها تقريبًا نحن نعتمد عليه، إنه لاعب في برشلونة ونريده معنا، إنه جيد ومندمج في الفريق يريد أن ينجح هنا، سنرى كيف ستسير الأمور".

وتابع: "أتصلت بجيرارد بيكيه لحضور الاحتفالات لأنه كان جزءًا من الفريق".

وأتم متحدثًا عن أحداث الشغب التى لحقت مواجهة فريقه مع إسبانيول: "إسبانيول تصرف بطريقة رياضية للغاية من لحظة وصولنا حتى النهاية كان لدينا احتفال عفوي عندما فازوا بالدوري في ملعبهم صفقنا كما فعلنا مع أتلتيكو مدريد لقد كان احتفالاً عفويًا، كان انفجارًا طبيعيًا للفرح، لا ينبغي لأحد أن يأخذ الأمر بشكل سيئ كان هناك حادث ، لكن لحسن الحظ لم يذهب أبعد من ذلك ولا توجد حوادث خطيرة نأسف لها نأمل أن يبقي إسبانيول ولا يهبط".