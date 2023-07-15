لخلافة مبابي.. باريس سان جيرمان يستقر على نجم يوفنتوس

من بديل مبابي المنتظر في باريس سان جيرمان؟

ذكرت تقارير صحفية اليوم السبت، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان استقرت على بديل نجم الفريق كيليان مبابي الذي اقترب من الرحيل عن النادي الباريسي.

وتوترت العلاقات مؤخرًا بين مبابي وإدارة باريس سان جيرمان بسبب تصريحاته الأخيرة ورفضه لكل عروض تجديد عقده واقتراب رحيله هذا الصيف وفقًا للتقارير الصحفية.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" كان هناك بعض أسماء اللاعبين المطروحة للمدرب لويس إنريكي، ليكونوا بديلًا لمبابي مثل فيكتور أوسيمين، وهاري كين، ولكن نجم توتنهام يقترب من الانضمام لفريق بايرن ميونخ، بينما فريق نابولى يطلب مبلغ ضخم لبيع أوسيمين.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن صحفية "لاجازيتا ديللو سبورت" أن لويس إنريكي، مدرب باريس قد اختار الصربي دوسان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، ليكون بديلًا لمبابي ويرى المدرب الإسباني أن اللاعب هو الأنسب لطريقه لعبه وأفضل بديل لقائد فرنسا.

وأشارت الصحيفة، أن نادي باريس سان جيرمان تواصل مع وكلاء لاعب يوفنتوس لمعرفة رغبته في إرتداء قميص النادي من عدمه.