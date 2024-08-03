لخطف ريادة آسيا من الهلال .. القادسية ناتج دمج 6 أندية ومصنع نجوم السعودية

تاريخ جديد يستعد القادسية "العريق" لكتابته على حساب كبار "دوري روشن"..

قد تحتاج أندية إلى سنوات طويلة حتى تبني فريقًا يستطيع أن يُنافس الكبار في أي دوري، ولكن في المنطقة الشرقية هناك القادسية، الذي أثبت للجميع أنه لا يوجد مستحيل، ومن الممكن أن يتم بناء فريق يُنافس على البطولات في وقت قياسي.

القادسية، النادي الذي يعرفه الكثير منذ سنوات طويلة، لما حققه من إنجازات وبطولات، بجانب إفرازه للكثير من النجوم الذين صالوا وجالوا في الكرة السعودية حتى يومنا هذا، ليعود مرة أخرى بعد فترة من الغياب، ليؤكد على أن عائد بقوة لمكانته الحقيقية بين كبار دوري روشن السعودي.

بداية عودة "بنو قادس" لم تكن في صيف 2024 الجاري، ولكن في الصيف الماضي 2023، حينما فاجئ الجميع بضم ثنائي الهلال المتألق وقتها الأرجنتيني لوسيانو فييتو، والبيروفي أندريه كاريلو، بجانب عددًا من النجوم المحليين المتألقين مثل محمد الصيعري وتركي العمار وغيرهما.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي الصيف الجاري واصل القادسية إبهار الجميع، واستطاع أن يُبرم صفقات من العيار الثقيل، مثل النجم الإسباني ناتشو فيرنانديز قائد ريال مدريد، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج، بجانب جوليان كينونيس وناهيتان نانديز بيير، ونجوم محليين مثل حسين القحطاني لاعب الشباب ومحمد قاسم لاعب النصر وقاسم لاجامي لاعب الفتح وعلي هزازي نجم الاتفاق.

والجميع ينتظر بفارغ الصبر ظهور نادي القادسية خلال الموسم القادم 2024-25، بعد تلك الإضافات القوية، والتغيير الشامل الذي حدث فيه، ولكن قل هذا الظهور سنستعرض أبرز محطات هذا النادي التاريخي سويًا..

القادسية .. ناتج دمج 6 أندية!

من الأشياء التي لا يعرفها الكثيرين عن القادسية، هو أنه ناتج عن دمج 6 أندية في المنطقة الشرقية بالمملكة، حيث بدأ الأمر بأندية أسسها عمال وموظفي شركة أرامكو من أبناء مدينة الخُبر، حيث كانت البداية مع الفريق الأهلي، ثم بعد 8 سنوات تحول اسمه إلى فريق الهلال.

وبعد أن زاد أعضاء فريق الهلال، قاموا بتكوين فريق آخر اسمه النهضة، وبعد التنافس بين الفريقين انتشرت لعبة كرة القدم في الخُبر، وبعد ذلك تحول النهضة إلى الاتحاد، وبعدها تم إنشاء فرق مثل: "الشباب والأهلي والنجاح والشرار والنهضة، بجانب تواجد الاتحاد والهلال".

وبعد 10 سنوات تم إصدار أوامر رسمية بأن يتم دمج تلك الأندية إلى ناديين وهما الشعلة والذي ضم "الشباب، الاتحاد، الهلال"، والنادي الآخر هو الوحدة الذي ضم "الأهلي والنهضة والنجاح".

وبعد أن تم تأسيس رعاية الشباب، صدرت أوامر رسمية بأن يتم دمج ناديي الشعلة والوحدة عام 1967، تحت اسم واحد وهم "نادي القادسية"، حيث تم اختيار الاسم نسبة إلى معركة القادسية التي وقعت في العراق.

مصنع نجوم الكرة السعودية

فرض القادسية نفسه ليكون أحد أعرق الأندية بالمملكة، لما حققه من بطولات وأيضًا لتصديره عددًا كبيرًا من النجوم الذين تألقوا كثيرًا في العديد من الأندية والملاعب السعودية.

على رأس هؤلاء النجوم يأتي ياسر القحطاني أسطورة الهلال والكرة السعودية وأفضل لاعب في آسيا عام 2007، والذي انتقل إلى الزعيم عام 2005 في صفقة قياسية وصلت قيمتها إلى 25 مليون ريال سعودي.

وأيضًا محمد السهلاوي، الذي كانت بدايته في شوارع الأحساء، ليلعب مع القادسية 4 سنوات بعدها ومن ثم انتقل إلى النصر في صفقة تاريخية وصلت إلى 32 مليون ريال سعودي، ليُصبح أحد أهم المهاجمين في تاريخ العالمي والكرة السعودية.

بالإضافة إلى سعود كريري أحد أفضل محاور الارتكاز بتاريخ الكرة السعودية، وحسين الصادق أبرز حراس المرمى بتاريخ الاتحاد والمنتخب السعودي، وعبد الملك الخيبري نجم الهلال والشباب السابق، وعبد الله الشريدة صاحب الإنجازات التاريخية مع الهلال والمنتخب السعودي.

ومن الجيل الجديد يعد ياسر الشهراني أحد خريجي نادي القادسية، حيث لعب في صفوفه قبل انتقاله إلى الهلال في سن الـ20 عامًا، وعبد الرحمن العبيد نجم النصر السابق، وهارون كمارا مهاجم الشباب الحالي.

هوية جديد لنسيان آلام الماضي

رغم البطولات التي حققها القادسية في تاريخه مثل "كأس ولي العهد عام 1992 وكأس الكؤوس الآسيوية 1993 وكأس الاتحاد السعودي 1994"، إلا أنه مر بالكثير من المراحل الصعبة التي شهدت هبوطه وصعوده إلى الدوري السعودي.

ولكن بداية القادسية الجديدة كما ذكرنا الموسم الماضي، سببها هو الدعم الكبير الذي يجده النادي من شركة أرامكو، التي تقوم بدعم الفريق بشكل كبير في كافة المجالات.

وكان لابد مع هذا البداية الجديدة، أن يتم تدشين هوية جديدة للنادي، حيث تم تغيير شعاره، بجانب تجديدات إنشائية ضخمة حدثت بداخل النادي، ليُقيم بنو قادس حفلًا تاريخيًا للاحتفال بتلك الهوية.

وشهد الحفل حضور العديد من أساطير كرة القدم، مثل روبرتو كارلوس وأندريه بيرلو وبافل نيدفيد بالإضافة إلى باولو مالديني.

القادسية لريادة آسيا

وبعد تلك الاستعدادات التاريخية التي يُقيمها نادي القادسية للموسم الجديد 2024-25، سيكون من المنتظر أن نشهد موسمًا تاريخيًا للنادي.

وأكد كارلوس إنتون المدير الرياضي لنادي القادسية خلال تصريحات لصحيفة "ريليفو" الإسبانية على أن هدف النادي هو ريادة آسيا خلال السنوات القادمة، وأنه يوجد استراتيجية طويلة المدى لوضع النادي في مكانة كبرى.

وقال إنتون: "هدفنا هو تكوين نادٍ بشكل متزن، وعدم التسرع في أي قرارات، حيث وضعنا أهداف الفريق خلال الموسم المقبل في دوري روشن السعودي وسنسعى لتحقيقها، وطموحاتنا أكبر من المنافسة خلال الفترة المقبلة".

واختتم المدير الرياضي تصريحاته قائلًا: "علينا منافسة الأندية التي قامت باستثمارات ضخمة خلال السنوات الماضية، وذلك في المواسم المقبلة، لأن كل هذه الأندية ستنافس على حصد الألقاب".