لخدمة السعودية في آسيا .. مواجهة ودية بين النصر والاتحاد

السعودية أصبحت خيارًا مهمًا في استضافة البطولات الكبرى

shahid

يخوض النصر والاتحاد مباراة ودية يوم غدٍ الأربعاء على صعيد فريقي الكرة النسائية في الفريقين، وذلك دعمًا لجهود السعودية لاستضافة كأس آسيا للسيدات 2026.

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النصر تُوج بدوري السيدات السعودي الممتاز في نسخته الأولى فيما حل الاتحاد خامسًا، وقد أعلن حساب ملف السعودية لاستضافة كأس آسيا للسيدات 2026 على تويتر عن إقامة مباراة ودية بين الفريقين لإبراز جهود البلاد في كرة القدم للسيدات.

وطالبت اللجنة المسؤولة عن ملف التنظيم الجمهور السعودي بالحضور دعمًا لجهود استضافة كأس آسيا للسيدات 2026، وأوضح أن التذاكر ستباع على أبواب ملعب الأول بارك الذي سيستضيف اللقاء.

وتنافس كل من أستراليا والأردن وأوزباكستان الملف السعودي على استضافة الحدث القاري الأهم على صعيد كرة القدم النسائية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الفائز بالتنظيم خلال العام الجاري.

يُشار إلى أن السعودية قطعت خطوات كبيرة على صعيد كرة القدم للسيدات، حيث نظمت أول نسخة من الدوري السعودي للسيدات كما تواجد المنتخب النسائي في تصنيف فيفا للمنتخبات النسائية في نسخته الأخيرة.

Shahid