"لحوم وممنوع الأرز" .. الخراف تجهز الوحدة لمواجهة الهلال!

تهاني سليم
|
Hilal - Shabab Al Ahli - Salem Aldawsari 2023Al Hilal Twitter
الوحدةالهلالالوحدة vs الهلالدوري روشن السعودي

استعداد مختلف من لاعبي الوحدة لمواجهة الهلال

استعد لاعبو فريق الوحدة لمباراتهم المهمة اليوم مع الهلال في الدوري السعودي بطريقة جديدة وفريدة؛ التدريبات تنحت جانبًا وحل مكانها أجواء من المرح ووليمة من الخراف!

ويستقبل الوحدة مساء اليوم الخميس فريق الهلال في إطار مباريات الجولة 19 من دوري روشن السعودي.

والتقطت كاميرا برنامج "في المرمى" فيديو وصورًا للوليمة التي أقامها فريق الوحدة للفريق استعدادًا لمواجهة الهلال. الاستعداد كان وديًا وفي أجواء عائلية بوليمة من خراف مشوية وأرز على جانب الملعب.

ويحتل الهلال الذي لعب 15 مباراة فقط المركز الرابع برصيد 32 نقطة بفارق 11 نقطة عن المتصدر النصر. أما الوحدة ففي المركز 13 برصيد 19 نقطة.

اختيارات المحررين