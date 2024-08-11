لحمايته من "أفعاله الغبية" .. تصرف غريب من زوجة روني بدلاً من مرافقته في ناديه الجديد

تعرف على ما فعلته زوجة روني خوفًا من عودته إلى تصرفاته الغبية

رغم مرور أكثر من 16 عامًا على زواجهما، إلا أن كولين روني لا تثق في زوجها واين نجم مانشستر يونايتد السابق، والمدرب الحالي لفريق بليموث أرجايل، الأمر الذي دفعها لمراقبته خلال الفترة التي يغيب فيها عن أنظارها!

زوجة روني كانت قد كشفت خلال مذكراتها وفيلمها الوثائقي عن أنها سامحت واين روني بعد سلسلة من الخيانات التي قام بها، ولكن يبدو أن هناك بعض المخاوف التي تشعر بها كولين.

وكشف موقع "هيت ورلد" عن أن كولين لديها بعض التحفظات على سلوك واين، بعد أن تم تعيينه مدربًا لفريق بليموث أرجايل بعقد مدته 3 سنوات، حيث أصبح مضطرًا للابتعاد عن أنظار زوجته التي تشعر بالقلق من أن يعود إلى تصرفاته القديمة.

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وقال أحد المقربين من كولين خلال تصريحات للموقع: "قالت كولين مؤخرًا أنها لن تنتقل إلى بليموث ولن تزور زوجها واين إلا في العطلات، بسبب ارتباطها بأطفالها الأربعة، ولكن هناك جزء من المخاوف بشأن وجوده بمفرده بعيدًا عن المنزل".

وأضاف: "لو كانت وظيفة روني طويلة الأمد لفكرت كولين في الانتقال بجوار زوجها، ولكن لا يوجد ضمانات لهذا، ولن تُعطل حياتهما لما قد يكون لعامين أو 3 فقط، ولكنها تدرك جيدًا أن واين لا يستطيع التعامل مع الأمر بمفرده، ولذلك طلبت من أحد أفراد الأسرة مراقبته ومنعه من ارتكاب أخطاء غبية".

وواصل المقرب من كولين: "لديهم عائلاتهم الخاصة، ولكنهم يثقون في شخص تعرف كولين أنه سيُخبرها بكل شيء يفعله واين، والآن هي تشعر بأن زوجها في أيدٍ أمينة".

وكان واين روني قد خان ثقة زوجته في أكثر من مرة سابقة، حيث كان يجلب فتيات لممارسة الجنس معهم، وتم القبض عليه عام 2017 أثناء القيادة وهو مخمور وبصحبته امرأة التقى بها في تلك الليلة".

ولكن لاحظت كولين أن زوجها واين قد تغير خلال السنوات القليلة الماضية، وتأمل أن يكون قد تعلم الدرس جيدًا، ويُحاول أن يكون مديرًا ناجحًا وقدوة للآخرين، وقد تكون هذه فرصته الأخيرة لإثبات نفسه، ولذلك عليه أن يُركز بشكل كامل على ذلك، خاصة أنه ابتعد عن أصدقائه الذين يؤثرون عليه بشكل سلبي.