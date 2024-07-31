لحل معضلة الظهير الأيسر .. النصر يفاوض لاعبين بعد فشل صفقة متعب الحربي

النصر عينه على تدعيم مركز الظهير الأيسر بلاعب محلي جديد

يبحث نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عن تدعيم مركز الظهير الأيسر بلاعب محلي مميز، قبل انطلاق الموسم المقبل 2024-25.

ويعتمد النصر بصفة أساسية على الظهير البرازيلي أليكس تيليس، كما كان يضم في صفوفه عزيز بيهيتش كلاعب آسيوي ولكن رحل بنهاية الموسم الماضي.

وكشف الإعلامي علي العنزي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن النصر مهتم بالتعاقد مع الظهير الأيسر الشاب حسين الصبياني، حيث أكد على أن العالمي ينتظر رد نادي الشباب واللاعب.

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وتوجه أحد متابعي العنزي باستفسار حول كون النصر يتفاوض مع متعب الحربي ظهير الشباب وسالم النجدي لاعب الفتح من أجل ضمهما لصفوفه.

ورد العنزي قائلًا: "متعب الحربي رفضت إدارة الشباب بيعه، وعرض النصر للنجدي حتى الآن لم يتم الرد عليه من الفتح".