لحل أزمة في دوري روشن السعودي .. نجم منتخب مصر على الرادار!

نجم الفراعنة قد ينضم إلى أحد أندية دوري روشن

SHAHID

ستشهد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، اهتمامًا من أحد أندية دوري روشن السعودي، من أجل متابعة أحد نجوم الفراعنة لضمه.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن إدارة نادي الشباب وضعت محمد أبو جبل حارس مرمى المنتخب المصري ونادي البنك الأهلي، ضمن خياراتها من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأضافت الصحيفة أن أبو جبل دخل دائرة الترشيحات بنادي الشباب، لتعويض إصابة الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو، الذي يُعاني من قطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته في كأس آسيا 2023.

وبدأت إدارة الشباب في التحرك من أجل التعاقد مع أبو جبل، ولكن قد يتم التأخر في التعاقد معه لفترة، لأن الليوث يمتلكون فرصة لقيد حارس مرمى بديل حتى بعد نهاية فترة الانتقالات الشتوية، لأن إصابة كيم مزمنة وستمنعه من المشاركة لنهاية الموسم.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ومن المقرر أن يُتابع نادي الشباب محمد أبو جبل، في مباراة منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية، والمقرر لها مساء الأحد، حيث سيلعب بدلًا من الحارس الأساسي المصاب محمد الشناوي لاعب الأهلي المصري.

وكان أبو جبل قد وقع بالفعل بعد كأس إفريقيا 2021، في شتاء 2022 على عقود انتقاله إلى النصر، ولكن النادي العاصمي تراجع عن الصفقة بعد التعاقد مع الكولومبي دافيد أوسبينا.

SHAHID