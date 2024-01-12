لحل الأزمة المزمنة .. الهلال يتحرك بقوة لحسم صفقة عالمية

تعرف على الصفقة التي يسعى الهلال لحسمها

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بدأ نادي الهلال في التحرك بالفعل، من أجل حسم أول صفقة عالمية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق، وذلك لحل أزمة مزمنة يُعاني منها الفريق منذ فترة.

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وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن أن الهلال يفاوض لاعبين في مركز الظهير الأيسر، وهما لوكاس ديني لاعب أستون فيلا الإنجليزي، بالإضافة إلى رافييل جيريرو ظهير أيسر بايرن ميونخ الألماني.

وأضافت الصحيفة أن عقد ديني مع أستون فيلا وجيريرو مع بايرن ميونخ سينتهي في صيف 2026، الأمر الذي دفع الهلال للتفاوض مع الناديين للحصول على خدمات أحدهما.

ويُريد نادي الهلال حل الأزمة المزمنة التي يُعاني منها الفريق منذ سنوات، في مركز الظهير الأيسر، وذلك في ظل الاعتماد فقط على ياسر الشهراني في هذا المركز.

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ويسعى الهلال لإكمال صفوفه، في ظل منافسة الفريق على جميع البطولات التي يُشارك فيها، سواء دوري روشن السعودي الذي يتصدره، أو كأس خادم الحرمين الشريفين الذي وصل لنصف النهائي فيه، أو دوري أبطال آسيا الذي سيلعب فيه دور الـ16.

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