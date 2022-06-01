لحل الأزمة الاقتصادية .. نجم دفاع برشلونة لا يمانع الرحيل!

المدافع الفرنسي يريد الخروج على سبيل الإعارة لكي يعود من جديد لبرشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موافقة مدافع برشلونة، النجم كليمون لونجليه لمغادرة الفريق على سبيل الإعارة في الصيف القادم.

وكان الدولي الفرنسي هو أحد الأسماء الواعدة بقوة في خط دفاع برشلونة عند ضمه، لكنه تحول مع الوقت إلى الدكة بعد تعرضه للإصابة بشكل مستمر وغياب مستواه.

وبحسب صحيفة "Diario Sport" الكتالونية فإن لونجليه لا يمانع الخروج على سبيل الإعارة، حيث يحاول إثبات نفسه خارج البلوجرانا للعودة من جديد.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى وجود جلسة مرتقبة بين رئيس النادي جوان لابورتا والمدرب تشافي لمناقشة الأمور المالية.

وستكون الصفقات القادمة للفريق، والأسماء التي ستخرج من النادي، من ضمن الأشياء التي ينتظر لابورتا للحديث فيها مع المدرب الإسباني.

وقد أوضحت التقارير أن كليمون لونجليه يتواجد ضمن القائمة التي ستغادر الفريق في الصيف المقبل، بجوار صامويل أومتيتي وممفيس ديباي.

وربما هو ما جعل المدافع الفرنسي يفكر في المغادرة على سبيل الإعارة لكي يؤكد على جودته للمدرب تشافي قبل التخلي عنه بصورة نهائية.

جدير بالذكر أن لونجليه كان يحظى باهتمام من بعض أندية الدوري الإنجليزي، ومن الوارد أن يكون إيفرتون هو الوجهة المحتملة للاعب البالغ من العمر 26 عامًا.

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