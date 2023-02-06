"لحظة نشوة مبالغ فيها".. كوندي يعتذر عن احتفاله بهدف برشلونة!

اعتذار كوندي إلى إشبيلية!

اعتذر جول كوندي لاعب برشلونة بعد احتفاله بالفوز أمام فريقه السابق إشبيلية، المدافع الفرنسي احتفل بشدة مع زميله جوردي ألبا بعد تسجيله في شباك النادي الأندلسي هدف أول في لقاء انتهى بثلاثية نظيفة للبرسا.

برشلونة انتصر على إشبيلية بثلاثية نظيفة في قمة مباريات الأسبوع ال20 من الدوري الإسباني، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

ومع هدف برشلونة الأول عند الدقيقة 58 بأقدام ألبا احتفل المدافع الفرنسي وسط زملائه بنشوة الهدف وبعد نهاية اللقاء ذهب إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن نفسه والاعتذار عن الاحتفال بهدف فريقه.

وكتب كوندي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "كنت دائمًا ممتنًا لفرصة ارتداء القميص الأحمر والأبيض وللحب الذي تلقيته خلال فترة وجودي هناك".

وأضاف: "لهذا السبب أردت أن أعتذر عن الاحتفال بالهدف في لحظة من النشوة، كان مبالغًا فيها من جانبي".

وأتم: "أتمنى لكم كل التوفيق دائمًا".