لحظة تاريخية في كأس العالم .. طاقم تحكيمي نسائي لمواجهة إسبانيا وكوستاريكا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن حدث فريد لم نراه من قبل في أي مباراة بنهائيات كأس العالم، بظهور طاقم تحكيمي نسائي بالكامل بإحدى مباريات البطولة.

المواجهات الحالية للمونديال شهدت ظهور بعض الحكمات في مباريات البطولة، ولكن لم يكن الأمر بشكل كامل، وسط سيطرة واضحة للحكام الرجال.

الاتحاد الدولي أعلن رسميًا أن مباراة إسبانيا وكوستاريكا يوم الخميس القادم، بالجولة الثالثة لدور المجموعات، ستشهد ظهور طاقم تحكيمي نسائي لإدارة اللقاء.

ومن المقرر أن تدير الفرنسية ستيفاني فرابار هذه المباراة، ويعاونها كل من نيوزا بارك وكارين دياز، في لحظة تاريخية بالمسابقة.

