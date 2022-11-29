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لحظة تاريخية في كأس العالم .. طاقم تحكيمي نسائي لمواجهة إسبانيا وكوستاريكا

علي سمير
9:58 م غرينتش+2 29‏/11‏/2022
Back Frappart Diaz
الاتحاد الدولي يعلن عن حدث فريد في الجولة الثالثة لكأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن حدث فريد لم نراه من قبل في أي مباراة بنهائيات كأس العالم، بظهور طاقم تحكيمي نسائي بالكامل بإحدى مباريات البطولة.

المواجهات الحالية للمونديال شهدت ظهور بعض الحكمات في مباريات البطولة، ولكن لم يكن الأمر بشكل كامل، وسط سيطرة واضحة للحكام الرجال.

الاتحاد الدولي أعلن رسميًا أن مباراة إسبانيا وكوستاريكا يوم الخميس القادم، بالجولة الثالثة لدور المجموعات، ستشهد ظهور طاقم تحكيمي نسائي لإدارة اللقاء.

ومن المقرر أن تدير الفرنسية ستيفاني فرابار هذه المباراة، ويعاونها كل من نيوزا بارك وكارين دياز، في لحظة تاريخية بالمسابقة.

يذكر أن إسبانيا تحتل صدارة المجموعة الخامسة التي ستشهد هذا الحدث، وفي رصيدها 4 نقاط بفارق نقطة عن اليابان وكوستاريكا، بينما تأتي ألمانيا بالمركز الرابع بنقطة وحيدة.

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