لحظات عاطفية .. كاسيميرو ينفجر بالبكاء في وداع ريال مدريد

البرازيلي كاسيميرو لم يتمكن من تمالك نفسه وانفجر في البكاء خلال حفل تكريمه من قبل ريال مديد قبل رحيله.

لم يتمكن البرازيلي كاسيميرو من حبس دموعه أثناء المؤتمر الوداعي الذي أقامه له ناديه السابق، ريال مدريد الإسباني، مع انتقاله رسميًا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

مانشستر يونايتد تمكن من الفوز بخدمات كاسيميرو، في صفقة تصل قيمتها الإجمالية إلى 80 مليون يورو باحتساب الإضافات.

وأقام ريال مدريد ظهر اليوم، الإثنين 22 أغسطس، مؤتمرًا وداعيًا في مدينة فالديبيباس الرياضية للبرازيلي الذي حقق 18 لقبًا متنوعًا خلال مسيرته مع النادي الملكي، أبرزها بالطبع تحقيق خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

ماذا قال فلورنتينو بيريز؟

رئيس ريال مدريد افتتح حفل توديع كاسيميرو بعرض مقطع فيديو لأفضل لحظات البرازيلي مع النادي الملكي.

وأشاد بيريز خلال كلمته بشخصية كاسيميرو حيث قال: "إن أسطورة هذا النادي مبنية على لاعبين مثل كاسيميرو، الذي أصبح أحد المرجعيات العظيمة لهذا النادي".

وأضاف موجهًا حديثه إلى البرازيلي: "لقد أصبحت واحدًا من أعظم أساطيرنا، لم أعتقد أبدًا أن هذا اليوم قد يأتي، لقد تشاركنا بعض أسعد لحظات حياتنا سويًا، ونحن فخورون جدًا بما مثلته مرتديًا قميص ريال مدريد".

وأردف عن سبب رحيل كاسيميرو: "لقد حصلت على الحق في تقرير مستقبلك، وعلينا احترام قرارك، أنت تغادر النادي كأفضل لاعب في السوبر الأوروبي، وأحد المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، الآن ستذهب إلى نادٍ أسطوري مثل مانشستر يونايتد، وأينما كنت ستكون سفيرًا رائعًا لريال مدريد".

ماذا قال كاسيميرو؟

من جانبه، وخلال الكلمة التي ألقاها، لم يتمكن كاسيميرو من تمالك نفسه، وانفجر في البكاء بشدة قد أن يتمكن من استجماع نفسه مرة أخرى.

وقال كاسيميرو: "لقد فزت بالألقاب بمساعدة عائلتي، ولا يمكنني أن أنسى الحديث عن لوكا مودريتش وتوني كروس، لقد استمتعت بأشياء كثيرة في كرة القدم معهما".

وأضاف: "هذا النادي سيستمر في الفوز، لأن تلك هي هوية هذا النادي وهذه المدينة، وفي يوم من الأيام سأعود بالتأكيد لإظهار الحب الذي منحني إياه الجميع ومساعدة هذا النادي مرة أخرى".

كما وجه حديثه إلى فلورنتينو بيريز قائلًا: "سيدي الرئيس، معك في المستقبل، سيواصل هذا النادي التقدم أكثر، ويتمكن من الاستمرار في الفوز".

متى أيقن كاسيميرو أن عليه الرحيل؟

وبعد الحفل، ظهر كاسيميرو أمام وسائل الإعلام وأجاب على أسئلة الصحفيين حول الأسباب التي دفعته إلى مغادرة ريال مدريد.

وقال البرازيلي: "بعد نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول، كان لدي شعور بأن فترتي مع ريال مدريد قد انتهت".

وأضاف: "يجب أن أكون صادقًا مع نفسي ويجب أن أتقدم، التاريخ في هذا النادي كُتب بالفعل، وهذا لن يتغير".

وأوضح لاعب مانشستر يونايتد الجديد أنه لم يرحل عن ريال مدريد من أجل المال بقوله: "من يعتقد أن الأمر كذلك مخطئ، ولا يعرفني جيدًا".

ما هي أهدافه مع مانشستر يونايتد؟

ومن المنتظر أن يصل كاسيميرو إلى مدينة مانشستر في وقت لاحق من اليوم، الإثنين، مؤكدًا أنه على استعداد لخوض مباراة ليفربول مساء اليوم في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وقال: "بالنسبة لي، كنت سأحب أن ألعب اليوم ضد ليفربول، أنا في أفضل لحظة في مسيرتي، من حيث العقلية والقدرة البدنية، وما زلت أستمتع بما أقوم به، وهذا ما آخذه معي إلى مانشستر".