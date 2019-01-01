لجنة المنشطات تُراقب لاعبي الاتحاد والتعاون في نهائي كأس الملك

الاتحاد كان قد تأهل إلى مباراة النهائي عقب التغلب على نادي النصر

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مقربة من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات ستُراقب مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي الاتحاد والتعاون.

الاتحاد يواجه التعاون في نهائي كأس الملك يوم الخميس المقبل الثاني من مايو، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.

صحيفة "الرياضية" أشارت إلى أن لجنة الكشف عن المنشطات ستكشف على لاعبين من كل فريق في نهائي كأس الملك بين التعاون والاتحاد الخميس المقبل.

الاتحاد كان قد تأهل إلى مباراة النهائي عقب التغلب على نادي النصر في مباراة مثيرة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

🏟️ملعب الملك فهد.



🗓️ الخميس 2 مايو 2019#الاتحاد سيواجه #التعاون في نهائي كأس الملك، فمن سيتوج باللقب الغالي؟ pic.twitter.com/7Emh4euihm — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 29, 2019

على الجانب الأخر تأهل التعاون لنهائي كأس الملك، بعد هزيمة الهلال من منافسات كأس خادم بدور نصف النهائي بخماسية نظيفة.

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يُذكر أن تذاكر مباراة النهائي سيتم طرحها بداية من الساعة الـ4:00 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.