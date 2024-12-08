"لجنة الحكام اعترفت بأخطاء ديربي الهلال" .. الشباب يؤكد تعرضه للظلم في بيان رسمي

أحداث مباراة الشباب والهلال شهدت الكثير من الجدل التحكيمي..

أعلن نادي الشباب عن قرار لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، فيما يتعلق بالقرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة الفريق أمام الهلال، في قمة الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن.

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وتلقى الشباب خسارة على ملعبه، أمام الهلال بنتيجة (1-2)، في مباراة أثارت جدلًا كبيرًا، في قرارات الحكم التركي خليل ميلير، خاصة في الدقيقة 58، التي شهدت قرار الحكم بإشهار البطاقة الحمراء في وجه نادر الشراري، بداعي إعاقة سالم الدوسري، قبل احتساب الخطأ الذي سجل منه سيرجي سافيتش هدف فوز الهلال.

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ونشر الشباب بيانًا عبر الحساب الرسمي على منصة (إكس)، قال فيه "تود إدارة نادي الشباب التعبير عن استيائها البالغ تجاه الأخطاء التحكيمية التي وقعت خلال مباراة الفريق أمام نادي الهلال والتي أسفرت عن خسارة نقاط المباراة.

وفي هذا الإطار، قامت إدارة النادي برفع شكوى رسمية إلى لجنة الحكام، التي بدورها اجتمعت مع إدارة النادي، وأقرت خلال الاجتماع بوقوع أخطاء تحكيمية أثرت بشكل مباشر على نتيجة المباراة.

وإذ تصدر إدارة النادي هذا البيان من منطلق الشفافية مع جماهير الشباب بشكل خاص، والجمهور الرياضي بشكل عام، كما نؤكد على التزامنا التام بالحفاظ على حقوق النادي، والعمل على ضمان عدالة المنافسة الرياضية".

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وكان الشباب قد تقدم بشكوى رسمية، نوه خلالها بأن الحكم خليل ميلير تدور حوله الكثير من الاتهامات والحالات الجدلية في الدوري التركي، وبسببها توقفت المسابقة لمدة أسبوع، نظير حالاته الجدلية وأخطائه الكارثية، وهو يعد من أسوأ حكام الدوري التركي، مضيفًا أن الحكم استفز لاعبي الشباب بتعمد احتساب التسلل فقط دون إتاحة الفرصة كاملة بحسب قانون الفار، على النقيض من حالات الهلال، التي كانت تتاح فيها الفرصة كاملة قبل احتساب التسلل".

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ويحتل الشباب المركز السادس في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 23 نقطة من 13 مباراة، بينما يأتي الهلال في الوصافة بـ34 نقطة.