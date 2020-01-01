لجنة التظلمات توقف عقوبة أحمد الشناوي لصالح الزمالك مؤقتًا

إيقاف عقوبة الغرامة 10 ملايين للزمالك.

قررت لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري، إيقاف العقوبة الموقعة على أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز، من جانب لجنة الانضباط، بسبب المبلغ المستحق لنادي الزمالك.

لجنة الانضباط كانت قد اتخذت حكمًا بتغريم أحمد الشناوي مبلغ 10 ملايين جنيه لصالح نادي الزمالك، قبل أن يتقدم حارس بيراميدز بتظلم على القرار.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك، وأحمد الشناوي حارس بيراميدز، توجدا اليوم الأحد في اجتماع مع لجنة التظلمات، لمناقشة تظلم الحارس.

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واستمعت لجنة التظلمات لأقوال الطرفين، قبل أن يتم اتخاذ قرارًا بإيقاف العقوبة الموقعة على أحمد الشناوي من جانب لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري.

قرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة بإيقاف العقوبة الموقعة على الشناوي جاء مؤقتًا، لحين الإعلان عن قرارها النهائي فيما بعد.

وكان أحمد الشناوي هو حارس مرمى نادي الزمالك خلال الفترة من 2014 إلى 2018، قبل الانتقال إلى بيراميدز مع بداية الموسم الماضي.

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وشارك الشناوي رفقة بيراميدز هذا الموسم في 16 مباراة فقط، في الدوري المصري الممتاز، وكأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس مصر.