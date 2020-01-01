لجنة التخطيط بـ الأهلي ترفض رحيل صلاح محسن وتطالب بمنحه فرصة

هل يوافق فايلر على وصية لجنة التخطيط، ويمنح صلاح محسن فرصة؟

أوصت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، والتي يترأسها محسن صالح، وعضويها زكريا ناصف وخالد بيبو، بإعطاء صلاح محسن، مهاجم الفريق الأحمر، حتى نهاية الموسم.

الجهاز الفني لفريق الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، ألمح لرغبته في رحيل صلاح محسن على سبيل الإعارة، لعدم حاجته لجهوده.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن ناديي سموحة وإنبي يرغبان في الحصول على خدمات صلاح محسن، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجاري، حتى نهاية الموسم.

وترى لجنة التخطيط بأن المهاجم الشاب صلاح محسن، يستحق الحصول على فرصة حتى نهاية الموسم، خاصة في ظل عدم مشاركته في المباريات، تحت قيادة فايلر.

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لجنة التخطيط ترى أنه من الأفضل الاستغناء عن مهاجم آخر بالفريق، وعدم رحيل صلاح محسن، مع منحه فرصة ودعمه جيدًا للمشاركة المستمرة.

ولكن وصية لجنة الكرة لن يكون لها تأثير على الجهاز الفني بقيادة فايلر، الذي أكد لإدارة الأهلي أنه لن يكون في حاجة لخدمات صلاح محسن خلال الفترة المقبلة.

وانتقل صلاح محسن لصفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2018، قادمًا من إنبي لمدة 4 مواسم ونصف.