لجنة التحكيم عن قضية برشلونة: مستعدون للمثول للتحقيق!

مشكلات برشلونة لا تنتهي.. ولجنة التحكيم تتبرأ منها!

أخلت لجنة التحكيم الإسبانية مسئوليتها عما نشر عن إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس اللجنة السابق، واتهامه بالحصول على مبالغ مالية من برشلونة.

وأعلنت إذاعة كادينا سير الكتالونية، في أحد برامجها، أن نيجريرا تلقى مبالغ مالية من نادي برشلونة، تصل إلى نحو 1.4 مليون يورو بين 2016 حتى 2018.

وأوضحت لجنة التحكيم الإسبانية، في بيان رسمي، أن اللجنة ليست جزءًا من هذه العملية ولا تعلم أي شيء عن أي أموال أُخذت من برشلونة قد تسبب أزمة في تضارب المصالح.

كما أكدت اللجنة في بيانها، أن نيجريرا لم يعد له علاقة بهيئة الحكام بعد تغيير الحكومة الذي تم تنفيذه منذ انتخابات 2018.

وأنهت اللجنة بيانها بتعبيرها عن أسفها عما حدث من فعل قد ينتهك أخلاقيات المؤسسة، مؤكدة الاستعداد التام للمشاركة في التحقيقات وتقديم الإفادة الرسمية.