لجنة الانضباط تُعلن عقوبة جوستافو كوييار وميشايل ورامون دياز

تامر أبو سيدو
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Gustavo Cuellar Hilal Shabab SPL 07-04-2023Goal AR
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هل يغيب أحدهم عن مواجهة النصر في الديربي؟

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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن عقوبة جوستافو كوييار نجم وسط الهلال بعد طرده خلال مواجهة الشباب في الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

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الهلال خسر المباراة 3-0 وقد غادر نجمه الكولومبي الملعب عند الدقيقة الـ76 بالبطاقة الحمراء لاعتدائه دون كرة على آرون سالم بوبندزا مهاجم الشباب، وقد عاقبته لجنة الانضباط بالإيقاف لمباراتين وغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال سعودي.

وعاقبت اللجنة كذلك الجناح البرازيلي ميشايل بالغرامة 20 ألف ريال، وكذلك المدرب رامون دياز بنفس الغرامة، بسبب تصريحاتهم الإعلامية المسيئة عقب اللقاء، وشملت العقوبات كذلك فهد المفرج المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي.

كان الثلاثي ميشايل ودياز والمفرج قد هاجموا ماجد الشمراني حكم مباراة الهلال والشباب واتهموه بالوقوف خلف خسارة الفريق بعدم احتسابه ركلة جزاء لصالح ميشايل وعدم إلغاء هدف الشباب الثاني لوجود لمسة يد على أحد لاعبيه.

الهلال سيستضيف النصر على استاد الملز في الـ18 من إبريل الجاري ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، والخبر الإيجابي هو تأكد وجود كوييار في الملعب حال كان جاهزًا صحيًا.

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