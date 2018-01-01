النتائج المباشرة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

لجنة الانضباط تُغرم مدرب الهلال ورئيس النادي

التعليقات()
أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن العديد من العقوبات والقرارات التي طالت العديد

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن العديد من العقوبات والقرارات التي طالت العديد بمنافسات دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت اليوم مباريات الجولة الرابعة عشر من منافسات دوري المحترفين السعودي، بمواجهة الفيحاء وأحد التي حسمها الأول لصالحه بثلاثية.

وألزمت لجنة الانضباط نادي الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال لقيام جماهيره بإلقاء 33 عبوة مياه، والهلال بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال لقيام الجماهير بإلقاء 6 عبوات مياه.

اختيارات المحررين

كما تم إلزام جورجي جيسوس، مدرب الهلال بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لعدم ارتدائه البطاقة التعريفية للرابطة على الرغم من تذكيره، والأمير محمد بن فيصل، رئيس النادي بدفع غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال لدخوله أرضية الملعب بعد نهاية المباراة.

وأخيراً أوقفت لجنة الانضباط حسن الحبيب، لاعب الاتفاق، مباراة واحدة، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، لاستخدامه القوة المفرطة في التدخل على لاعب الخصم.

الموضوع التالي:
الدوري التركي - قاسم باشا يعود ويزيد من معاناة بشكتاش برباعية بمشاركة تريزيجيه
الموضوع التالي:
تحليل| ريال مدريد والعين.. واللقب الذي احتاجه سولاري
الموضوع التالي:
رجل رائع - رجل مخيب | العين × ريال مدريد
الموضوع التالي:
ريال مدريد يقتل حلم العين برباعية ويتوج بطلاً لمونديال الأندية
الموضوع التالي:
في أول مباراة لإيهاب جلال.. المصري يودع الكونفدرالية على يد ساليتاس
إغلاق