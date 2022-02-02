لجنة الانضباط تصدم الاتحاد قبل لقاء النصر بالكلاسيكو

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قرار صادم لجماهير نادي الاتحاد، قبل الكلاسيكو الذي سيجمع بين العميد ونادي النصر.

الاتحاد يستعد لمواجهة النصر في مباراة الكلاسيكو السعودية، والمقرر إقامته مساء يوم 11 فبراير الجاري، بالجولة 20 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق، منع الاتحاد من جماهيره، وإغلاق الملعب في أول مباراة يستضيفها ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والمقررة أمام النصر.

يأتي قرار لجنة الانضباط، بسبب السلوك غير الرياضي من جانب جماهير نادي الاتحاد، حيث قاموا برمي علبتين بالملعب خلال مواجهة الفيصلي، بالجولة 18 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

كما قررت لجنة الانضباط والأخلاق، فرض عقوبة مالية على نادي الاتحاد، وصلت إلى 31 ألفًا و 250 ريالًا، بسبب ما بدر من جماهير النادي خلال لقاء الفيصلي.

وتعرض نادي الاتحاد لغرامة مالية أخرى، وصلت إلى 10 آلاف ريال، بسبب تأخر لاعبي الفريق في النزول إلى أرضية ملعب الفيصلي لخوض المباراة.

وانتصر الاتحاد في مباراة الفيصلي بهدف دون رد، ليظل في صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، والتي يستحوذ عليها برصيد 41 نقطة، بينما يأتي بعده النصر بفارق 5 نقاط.