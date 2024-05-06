لجنة الانضباط تزيد من أوجاع الاتحاد وحمدالله عقب الخروج من كأس الملك أمام الهلال

الاتحاد كان قد خسر مباراته السابعة أمام الهلال هذا الموسم

زادت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم من أوجاع نادي الاتحاد بعد خروجه من نصف نهائي كأس الملك على يد الهلال الثلاثاء الماضي.

الاتحاد كان قد خسر أمام ضيفه في جدة بهدفين مقابل هدف واحد رغم لعب الهلال منقوصًا من نجمه سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لشوط كامل، وقد كانت تلك هي الخسارة السابعة للعميد أمام الزعيم هذا الموسم.

لجنة الانضباط عاقبت الاتحاد بتغريمه ماليًا بـ100 ألف ريال سعودي بسبب إلقاء جماهيره 20 زجاجة مياه على أرض الملعب خلال اللقاء، ومن الجيد أن الزجاجات لم تتسبب في أي إصابات.

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اللجنة عاقبت كذلك عبد الرزاق حمدالله وزميله سعد آل موسى بغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لكل منهما بسبب غيابهما عن المقابلة الإعلامية في منطقة "فلاش إنترفيو" عقب نهاية اللقاء.

وأوضحت اللجنة في بيانها الرسمي أن تلك القرارات غير قابلة للاستئناف.