لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي ترفض شكوى الاتحاد ضد أبها

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم شكوى الاتحاد ضد أبها ومنحته فرصة للاستئناف

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم السعودي رفض شكوى الاتحاد ضد أبها ومنح النادي فرصة للاستئناف.

وكان الاتحاد قد تقدم باحتجاج ضد أبها لإشراكه المصري أحمد مصطفى والمسجل ضمن فئة المواليد دون أن تنطبق عليه شروط القيد، ذلك خلال المباراة التي جمعت الطرفين في الجولة الثامنة من الدوري السعودي وانتهت لصالح أبها 2-1.

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لجنة الانضباط أوضحت أنها قبلت احتجاج الاتحاد شكلًا ورفضته موضوعًا وصادرت رسوم الاحتجاج، مؤكدة أن القرار قابل للاستئناف.