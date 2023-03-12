لجنة الاحتراف ترفض شكوى النصر ضد رئيس الهلال في قضية محمد كنو

اتخاذ قرار نهائي في قضية لاعب وسط نادي الهلال

أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين باتحاد الكرة السعودي، عن رد شكوى نادي النصر ضد الهلال ورئيسه فهد بن نافل، والمدير التنفيذي فهد المفرج، بشأن تحريض محمد كنو على تجديد عقده على الرغم من توقيعه مع العالمي.

وكان نادي النصر قد قدم شكوى ضد رئيس الهلال، يتهمه فيه بالمخالفة هو والمدير التنفيذي، للفقرة السادسة من المادة 43 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، لتحريضهم محمد كنو على إنهاء عقده مع الأصفر، أثناء الفترة المحمية.

وأشارت اللجنة عبر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى أن رفض شكوى النصر جاء لسابقة إيقاع عقوبة المنع من التسجيل على نادي الهلال، من جانب غرفة فض المنازعات، لعدم تقديم دليل على التحريض.

وأوضحت لجنة الاحتراف أن عبء الإثبات في العقوبات الرياضية، يكون على النادي الموقع مع اللاعب والمقصود الهلال، بينما يكون عبء الإثبات في العقوبات التأديبية يكون على مدعي المخالفة وهو نادي النصر، وتستوجب ثبوتها بطرق الإثبات.

وأكدت اللجنة خلال قرارها على أن استدلال نادي النصر بقرار الغرفة على تحريض رئيس نادي الهلال ومديره التنفيذي، لا يستقيم لاختلاف عبء الإثبات بين العقوبات الرياضية والتأديبية.