لتكرار إنجاز الماضي .. صديق ميسي يدعوه لتجربة تاريخية في باريس!

هل يوافق النجم الأرجنتيني؟

فتح خافيير ماسكيرانو المدير الفني للمنتخب الأولمبي الأرجنتيني، أمام زميله السابق ليونيل ميسي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

الهدف الأوضح في الوقت الحالي لميسي هو المشاركة في كوبا أمريكا 2024 طمحًا في تكرار الفوز باللقب الذي حصل عليه الفريق في عام 2021 ولكن ماسكيرانو يريد الاستعانة بخدماته في منافسة أخرى.

وقال نجم برشلونة وليفربول السابق في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية:"الأبواب مفتوحة أمام ميسي ليفعل ما يريد، هذا هو الواقع، لو تأهلنا وأراد القدوم فسيكون موضع ترحيب، هناك صداقة قوية تجمعني به".

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وفي سياق متصل قالت إذاعة راديو مونت كارلو، إن أنخيل دي ماريا الذي أعلن اعتزاله الدولي في صيف عام 2024، قد يكون جزاءًا من المغامرة الأولمبية المنتظرة للأرجنتين في العاصمة الفرنسية باريس.

وبالنسبة لميسي فسيكون عليه تحمل اللعب في أولمبياد باريس بعد 12 يومًا فقط من انتهاء بطولة كوبا أمريكا مع منتخب بلاده الأول.

يذكر أن ميسي سبق أن فاز مع ماسكيرانو بأولمبياد بكين مع أنخيل دي ماريا وسيرخيو أجويرو، ولعب بجواره 8 سنوات مع برشلونة حيث فازا معًا بكل شيء.