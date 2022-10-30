لتعويض رحيل ماني .. ليفربول يستهدف ضم نجم توتنهام

منافسة شرسة على ضم نجم توتنهام هوتسبير

يوجه ليفربول أنظاره نحو تدعيم مركز الجناح الأيسر بعد رحيل ساديو ماني في سوق الانتقالات الصيفية المنتهي إلى بايرن ميونخ.

ليفربول يمر بفترة صعبة بعد مرور 12 جولة في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث فاز الفريق في أربع مباريات وتعادل في مثلهم، وتجرع الهزيمة في أربع مباريات آخرين جامعًا 16 نقطة في المركز العاشر.

وأفاد دين جونز الصحفي البريطاني أن ليفربول يسعى للتعاقد مع سون هيونج مين نجم توتنهام، والذي ينتهي تعاقده مع السبيرز بعد عاميين.

وأشار جونز إلى أن اللاعب الدولي الكوري قد يفكر في الرحيل عن الفريق اللندني في حالة فشلهم بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في نهاية الموسم.

كما أوضح جونز أن ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ يراقبان عن كثب وضع اللاعب مع رغبة الليلا وايتس في تجديد تعاقده للحفاظ على خدماته.