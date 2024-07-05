لتعويض رحيل حجازي المنتظر .. الاتحاد يُفاوض إنتر لضم مدافعه المتألق في اليورو

هل ينجح الاتحاد في تدعيم صفوفه بالمدافع المميز؟

يواصل نادي الاتحاد برئاسة لؤي ناظر خلال الوقت الحالي سعيه، من أجل تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين، استعدادًا للموسم الجديد 2024-25، وذلك بمفاوضة مدافع إنتر الإيطالي المتألق في يورو 2024.

ويسعى الاتحاد لتدعيم خط الدفاع خلال الوقت الحالي، لتعويض رحيل المدافع المصري أحمد حجازي المنتظر، حيث سيرحل الأخير ضمن سعيد العميد للإحلال والتجديد بالفريق.

وأشار موقع "FcInterNews" إلى أن إنتر طلب من الاتحاد مبلغ 15 مليون يورو للتخلي عن مدافعه الهولندي ستيفان دي فري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأضاف الموقع أن الاتحاد مستعد لتقديم عرض مغر ماليًا للمدافع الهولندي، من أجل إقناعه بقبول العرض المحتمل والذي سيفيد الإنتر كثيرًا في عملية إعادة بناء الفريق.

ويتنافس إنتر مع نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لإعادة بناء الفريق وذلك بالتعاقد مع صفقات مميزة، حيث يسعى الفريقين لضم أليساندرو بونجورنو مدافع تورينو.

ويقدم دي فري مستوى رائع رفقة منتخب هولندا في بطولة يورو 2024، حيث يتشارك مع فيرجل فان دايك في دفاع الطواحين بالبطولة الأوروبية.