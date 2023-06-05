لتعويض إصابة نجم بيلباو .. عودة أنسو فاتي إلى منتخب إسبانيا

عودة جوهرة إسبانيا

استدعى لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، أنسو فاتي مهاجم برشلونة ليحل محل نيكو ويليامز الذي تعرض للإصابة، استعدادًا للمعسكر الذي يبدأ يوم الجمعة 9 يونيو للتحضير للمرحلة النهائية لدوري الأمم الأوروبية.

لاعب برشلونة الشاب عد من جديد إلى منتخب إسبانيا بعد فترة من الغياب بسبب تراجع مستواه وقلة وقت مشاركته مع برشلونة.

مدرب منتخب إسبانيا اختار القائمة المكونة من 23 لاعبًا قبل السفر يوم الثلاثاء 13 يونيو إلى هولندا لمواجهة إيطاليا في الدور نصف النهائي.

ستلتقي إسبانيا مع إيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية يوم الخميس المقبل 15 يونيو في مدينة إنسخيده الهولندية، وسيجمع اللقاء الآخر في نصف النهائي بين هولندا وكرواتيا في مدينة روتردام.

يذكر أن أنسو فاتي خاض سبع مباريات دولية مع منتخب إسبانيا وسجل هدفين.